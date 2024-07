MAROTTA, Gli stadi un business. In Italia troppa burocrazia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Beppe Marotta, ai microfoni della Rai, è intervenuto per parlare del tema degli stadi in Italia. Queste le dichiarazioni del presidente dell'Inter legate alle difficoltà burocratiche:

"Le società di calcio erano spesso nelle mani di industriali, mecenati, che garantivano la sopravvivenza degli sport quasi come debito sociale verso la collettività nella quale avevano avuto un grande successo. Oggi tutto questo non c’è più, per cui il modello è diventato un modello di business, e da questo punto di vista ci dobbiamo reggere solo seguendo quello che è il concetto della sostenibilità".