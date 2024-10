FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Niente Marocco per Amir Richardson. Nell'elenco dei convocati per le prossime partite della nazionale africana contro la Repubblica Centraficana stavolta non c'è il centrocampista della Fiorentina escluso dunque dal CT Regragui. C'è invece Sofyan Amrabat al pari della vecchia conoscenza El Kaabi. Questo l'elenco completo: