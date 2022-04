MARELLI, Orsato top italiano a 46 anni non è positivo

Luca Marelli, ex direttore di gara e attuale commentatore tecnico arbitrale per DAZN, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, nella quale ha parlato degli arbitri e delle difficoltà di Rocchi nel gestire i suoi uomini a disposizione: "Quello delle vocazioni è un altro grave problema. Trentalange ha ereditato un’AIA dai numeri molto, molto inferiori a quelli della fase precedente. Nel 2009 avevamo circa 34.000 arbitri, oggi ne abbiamo 29.000. Significa pescare il futuro da un serbatoio il 15% più piccolo. Avere ancora Orsato come top italiano a 46 anni non è positivo. Rocchi sta rischiando molto con i suoi giovani, ma è necessario".