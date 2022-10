MARELLI, Giusto non dare il rigore al Napoli

L'esperto arbitrale di DAZN Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato l'episodio del rigore dato e poi tolto al Napoli per un contatto molto simile a quello che al Franchi ha portato al rigore per l'Inter: "La deviazione del pallone in questo caso è stata molto più netta, il pallone va via in maniera orizzontale e non verticale come al Franchi. Per questo è stato giusto togliere il rigore al Napoli".