MARCHISIO, Mi rivedo in Castrovilli e Barella

Claudio Marchisio, nel corso di una diretta Instagram con la pagina Chiamarsi Bomber, ha indicato in quali giocatori attualmente in Serie A rivede le sue caratteristiche: “In chi mi rivedo? In Castrovilli e Barella. Spero che un giorno Paulo Dybala arrivi ad alzare il pallone d'oro“. Poi ha parlato di come sta vivendo l’emergenza Coronavirus: “Ho visto che tanti atleti si stanno allenando a casa, coinvolgendo i loro figli, è molto importante. Dipende tutto dalla passione che uno ha".