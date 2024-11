MARCHIONNI, Comuzzo simile a Chiellini: vi spiego

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

L'ex Fiorentina Marco Marchionni ha parlato in esclusiva ai microfoni di Ok Calciomercato della Viola e dell'ex compagno di squadra Palladino: "Palladino? La persona è sempre stata fantastica, a modo, garbata e trasmetteva sempre positività. Per quanto riguarda l’allenatore parlano i numeri: sta dimostrando il suo vero valore in una piazza complicata come Firenze. Qualcuno poteva pensare che a Monza fosse facile e che alla Fiorentina sarebbe stato diverso, ma sta dimostrando che è bravo e che sa fare tanto. In questo momento ci sono tutti i presupposti per fare bene, arriva alla partita contro l’Inter nel momento migliore possibile. Domenica sarà una grossa occasione da sfruttare, sarà anche un bel banco di prova che farà capire a Raffaele a che livello veramente potrà spingersi".

Comuzzo simile a Chiellini?

"Assolutamente sì, i paragoni è giusto farli. Ci sta. Chiellini quando ha iniziato è cresciuto pian piano per diventare il giocatore che è diventato. Per Comuzzo vanno fatti in primis i complimenti alla Fiorentina che ha avuto il merito di crescere il ragazzo e di lanciarlo, che non è mai una cosa scontata. Bravissimo anche Raffaele che ha capito che era il momento di lanciarlo e non si è fatto nessun problema a buttarlo nella mischia".

Colpani ha margini di miglioramento?

"Colpani è un grande giocatore che può spostare gli equilibri. Quando arrivi in una piazza complicata come Firenze è normale avere difficoltà. Se lo ha voluto Palladino è perché ne riconosce le doti e le qualità. Poi sa come esaltarlo. In questo momento sta venendo fuori tutta la sua qualità: ripagherà tutta la fiducia di tecnico e società. Se poi arriveranno anche i gol sarà tutto più bello. Il merito di Palladino è stato quello di inserire tutti i nuovi giocatori in un contesto che li potesse esaltare".