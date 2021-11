MARCHETTI, Vlahovic-Juve? Difficile già a gennaio

"È mancata un po' di fortuna al Napoli, che magari ha avuto in altre occasioni. Ha avuto due grandi opportunità nel finale che avrebbero potuto regalare il 3-3. Sarebbe stata un'altra beffa in un big match per l'Inter". Inizia così l'editoriale di Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, in diretta su TMW Radio: .

La Juventus ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva, battendo la Lazio... "Non sarà ancora una bella Juventus, ma è uscita rinfrancata dall'Olimpico. È una squadra solida. La grandissima dote è che, quando leggi la formazione della Juventus, non sai con che modulo possano giocare. Che manca? Secondo me un numero nove. Nella squadra del futuro deve esserci Dybala, un ipotetico tridente con Vlahovic e Chiesa è difficile: l'argentino non può fare l'esterno".

Vlahovic a gennaio alla Juventus? "Difficile che il serbo arrivi a gennaio: la Juventus adesso per questioni di bilancio può fare solo operazioni alla Locatelli, condizioni che ovviamente la Fiorentina non accetta".