MARCA, Ancora nessuna offerta viola per Jovic

Anche dalla Spagna iniziano a circolare voci che legano il futuro di Luka Jovic a quello della Fiorentina: a confermarlo è Marca, che testimonia di un interesse manifestato dai dirigenti viola nelle scorse ore. Interesse che si è tramutato finora solo in un sondaggio da parte della dirigenza gigliata visto che, come riporta il quotidiano spagnolo, al Real Madrid (proprietaria del cartellino dell'attaccante classe 1997) non è ancora arrivata nessuna offerta concreta. Il serbo potrebbe spostarsi in Italia in prestito annuale, una formula già utilizzata per il passaggio temporaneo dai blancos ai viola di Alvaro Odriozola.