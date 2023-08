MARASSI, Aperta prevendita anche per il settore ospiti

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È iniziata oggi la prevendita dei biglietti per Genoa-Fiorentina di sabato 19 agosto alle ore 20:45, esordio in campionato per le due squadre. Aperta così anche la vendita dei tagliandi per il settore ospite dedicato ai tifosi viola, i cui biglietti costeranno 25 euro per gli adulti e 15 per gli under 16. Da parte del Grifone, a Marassi sarà attesa una foltissima presenza di pubblico grazie al record di oltre 27mila abbonamenti già venduti più i biglietti singoli.