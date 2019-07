MARADONA, Il saluto a DDR: "Maglia Boca come..."

In attesa dell'ufficialità del trasferimento Diego Armando Maradona ha voluto dare il suo personalissimo benvenuto a Daniele De Rossi al Boca Juniors. "Daniele non ti conosco benissimo - dice l'ex Pibe de Oro attraverso un audio inviato all'ex capitano della Roma attraverso l'intermediazione del giornalista di TyC Sports Martin Arevalo -, ma sappi che starai benissimo in Argentina. Ci vedremo presto. Sappi che quando indossi la maglia del Boca è come quando si liquefa il sangue di San Gennaro. Ti mando un bacio".