MANIERO, Con più gol Gonzalez sarebbe al Barça

Filippo Maniero, ex attaccante del Venezia tra le altre, è intervenuto per parlare di temi legati ai lagunari, tra cui la prossima sfida contro la Fiorentina: "Sostituire uno come Vlahovic, che segnava ogni domenica, era difficile ma devo dire che la fisionomia della squadra non è cambiata e che Piatek e Cabral, pur non essendo come lui, stanno dimostrando di saperci fare. Avere la continuità del serbo è dura per tutti, ma la Fiorentina sta facendo un grandissimo campionato e può entrare in Europa".

Le piace Gonzalez?

"Sì, e se avesse anche il fiuto del gol probabilmente non sarebbe neanche a Firenze ma in squadre come Barcellona, Real Madrid o Man City. Ora sta trovando pure continuità di rendimento, va tutto in favore del finale di campionato della Fiorentina: si va verso le giornate più calde e con le sue caratteristiche può mandare in difficoltà difensori più pesanti".

Quindi, ha aggiunto anche qualche valutazione su Cabral: "Quando è arrivato non lo conoscevo, l'ho visto giocare e non mi dispiace. Mi sembra stia bene fisicamente, così può esprimersi al 100% e far vedere le sue capacità: auguro alla Fiorentina di aver trovato un attaccante giusto, pare interessantissimo".

D'accordo con gli esterni a piede invertito?

"Può essere un'arma in più nelle scelte d'attacco rispetto a chi gioca sul lato del piede forte che, otto volte su dieci, prova ad andare al cross. Da attaccante sinceramente preferivo quando crossavano col piede buono e io potevo scegliere dove andare. A piede invertito, invece, devi andare ad attaccare lo specchio della porta perché lì arriverà il pallone".