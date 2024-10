MANCINI, Risolve con l'Arabia, circa 20 mln di buonuscita

FirenzeViola.it

Nella serata di ieri è arrivata l'ufficialità: Roberto Mancini ha risolto il suo contratto con la Federazione dell'Arabia Saudita, dove allenava la nazionale maggiore. L'ormai ex CT aveva infatti un contratto fino al 2027 per una somma complessiva superiore ai 50 milioni di dollari, ma da ieri le parti hanno ufficialmente divorziato. Come riporta Il Messaggero, Mancini e i suoi collaboratori per firmare l'accordo di risoluzione hanno incassato una cifra che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Insieme a Mancini saluta l'Arabia Saudita anche tutto il suo staff. Torneranno a casa Salsano, Lombardo, Battara, Gregucci, Nuciari, Donatelli, Scanavino e Gagliardi, mentre al momento Luigi Di Biagio manterrà il ruolo di allenatore della Under 23 saudita.