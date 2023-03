MANCINI, Retegui è sveglio. A Balotelli come rispondo?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ct della nazionale italiana Roberto Mancini ha tenuto oggi pomeriggio la conferenza stampa di presentazione alla gara tra Malta e Italia, valida per le qualificazione ai prossimi Europei. Tra le tante dichiarazioni, il commissario tecnico ha così risposto a Mario Balotelli, (QUI LE DICHIARAZIONI): "Che devo rispondere a Mario? Mi fa piacere che ci siano. Non so a cosa si riferiscono... Forse si riferisce a lui? Io gli voglio troppo bene, speriamo possa essere davvero in forma".

Queste invece le parole di Mancini su Mateo Retegui, dopo la sua prestazione contro l'Inghilterra: "Noi lo seguivamo da tanto tempo e forse non ci abbiamo visto male visto che anche diversi club italiani lo seguono. E' un ragazzo giovane, sveglio, vuole diventare un grande attaccante. Fa difficoltà a chiamare la palla, ha avuto difficoltà giovedì sera ma poi ha realizzato un gol non semplice, può migliorare molto nei prossimi mesi".