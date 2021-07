MANCINI JR, A papà Roberto: "Sei unico: grazie"

Andrea Mancini, figlio del ct e componente della squadra mercato di Daniele Pradè alla Fiorentina, ha pubblicato un post sul suo account ufficiale Instagram nel quale si ritrae con suo padre insieme al trofeo. Queste le parole dedicate a papà Roberto: "Grazie! Grazie per quello che hai fatto, per aver ridato momenti di gioia e felicità ad un popolo intero. Sei unico sia come papà sia come persona ma oggi soprattutto sei unico come allenatore! Fiero di te! Sei un artista che ha espresso magia in questo mese e hai dipinto su tela l’opera d’arte più bella di sempre! Sempre al tuo fianco, ti voglio bene".