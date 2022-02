MANCINI, Ieri cena a Milano con alcuni azzurri

Si avvicinano sempre di più i playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 per l'Italia e per Mancini è tempo di iniziare a creare il giusto clima in vista di un appuntamento da non sbagliare. In questo senso - riporta Sky Sport - ha dato il via a una serie di incontri localizzati: il primo è avvenuto ieri a Milano, dove lo stesso Mancini, accompagnato da Gabriele Oriali, ha organizzato una cena azzurra in un noto albergo del centro. Hanno partecipato i giocatori nel giro azzurro che giocano a Milano e dintorni. C'erano dunque quattro milanisti, Romagnoli, Tonali, Calabria e Florenzi, due dell'Inter, Bastoni e Barella, l'ex nerazzurro Sensi, ora alla Sampdoria, e i due dell'Atalanta, Pessina e Toloi. Probabile - riporta sempre Sky Sport - che Mancini organizzi un nuovo incontro anche in centro Italia per incontrare i giocatori di Roma, Lazio e Napoli e a Torino per vedere gli azzurri della Juventus e del Torino.