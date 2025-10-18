Mancini confida agli amici: "Potrei andare al Manchester United"

Roberto Mancini ha confidato ad alcuni amici di essere in lizza per sostituire Ruben Amorim sulla panchina del Manchester United. A riferire l'indiscrezione é la stampa inglese, con il Daily Mail che nell'edizione on line riprende una notizia del Sun. Anche se Sir Jim Ratcliffe, il miliardario britannico proprietario dei Red Devils, ha di recente rinnovato la fiducia ad Amorin, sotto pressione dopo un inizio di stagione deludente, affermando di volerlo lasciare in panchina per il resto della stagione, secondo The Sun, Mancini - libero da quando ha lasciato la nazionale dell'Arabia Saudita poco meno di un anno fa - potrebbe essere in lizza se lo United dovesse esonerare Amorim.

Ed a confidarlo ad alcuni amici sarebbe stato lui stesso. Anche altri allenatori, tra cui Oliver Glasner e Gareth Southgate, sono stati accostati alla sostituzione di Amorim. Mancini ha lasciato ottimi ricordi in Inghilterra, in particolare tra i tifosi del Manchester City, con il quale ha vinto la Premier League.