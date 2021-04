MALEH, Voglio raggiungere la Serie A col Venezia

Nel corso di una video-intervista a Dazn, Youssef Maleh, centrocampista del Venezia acquistato dalla Fiorentina a gennaio, ha parlato così: “Sono partito dal basso, ho sudato molto per arrivare a questo punto. La Serie C? È un campionato fisico e duro, non facile come può sembrare da fuori. Il mio futuro? vedo la possibilità di crescere ancora tanto. Venezia? Una delle città più belle al mondo, trasmette serenità e bellezza. Andare allo stadio in vaporetto è particolare, poi diventa la normalità. Ringrazio Mister Zanetti, per quello che mi ha trasmesso. Questo è l’anno della consacrazione. La Nazionale? Nicolato mi ha chiamato quest’estate, non ho avuto dubbi, mi sento italiano e sono fiero della maglia azzurra. Il mio obiettivo? Raggiungere la Serie A col Venezia”.