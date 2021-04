MALEH, Segna alla Salernitana: un ex viola lo rimonta

Youssef Maleh, centrocampista del Venezia in prestito dalla Fiorentina che l'ha acquistato nel mercato di gennaio in vista dell'estate, è andato a segno (terzo gol in stagione) nella sfida persa in modo come minimo rocambolesco dai lagunari contro la Salernitana. È 2-1 il risultato finale, con entrambe le squadre in corsa per i play-off che si sono date battaglia fino all'ultimo istante: il succitato classe '98 ha aperto le marcature (28') per poi essere incredibilmente rimontato nel recupero dall'ex viola Cedric Gondo (92' e 94').