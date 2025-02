Maleh gol ed Empoli avanti con la Juventus: 1-0 il primo tempo del quarto di Coppa

vedi letture

L'Empoli chiude incredibilmente in vantaggio il primo tempo dell'ultimo quarto di finale di Coppa Italia in programma stasera allo Stadium, e può addirittura recriminare per un palo clamoroso colpito da Konaté allo scadere. All'intervallo decide la sfida una gran rete di una vecchia conoscenza della Fiorentina come Youssef Maleh, autore di un tiro con il destro dal limite dell'area che batte Perin infilandosi all'angolino su un'azione nata da un errore in impostazione di Nico Gonzalez.

La Juventus non reagisce e si prende anche copiosi fischi dei tifosi bianconeri presenti, anche se avrà tutto il tempo per ribaltare la sfida nella ripresa. L'Empoli da parte sua spera in un'altra impresa dopo aver eliminato la Fiorentina agli ottavi di finale.