MALAGÒ, Ripresa Serie A? Si pensi ad alternativa

Intervenuto ai microfoni di Gazzetta.it, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato delle prospettive del calcio italiano in questo momento delicato a causa della pandemia da coronavirus. Ecco le sue valutazioni: “Il calcio ha il diritto di fare quello che ritiene più giusto ma ho l’impressione che si parli tanto di Serie A. Penso però che è altrettanto importante prevedere un’alternativa per motivi che sono facilmente comprensibili. Lo dico senza polemiche. Non voglio interpretare le parole di Gravina, io gli ho sempre detto che lui si trova al centro di una situazione non facile, sono sempre stato corretto nei suoi riguardi. Tanti tamponi agli sportivi? Ci deve essere una situazione di disponibilità dei tamponi e dei reagenti che per ora non c’è per tutti gli italiani. Non so se il Paese è in grado di farlo. L’assegnazione dello scudetto se la Serie A non finisse? Se il campionato si finisce va per forza dato ma se non dovesse finire sarebbe giusto non assegnare alcuno scudetto”.