MAGLIE, Ecco tutti i dettagli della bianca: il design

Fiorentina e Kappa hanno presentato la nuova Kombat Pro Away 24/25. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha reso noto il design della maglia Away 24/25 che "è dedicato a Firenze e si ispira a due iconiche maglie della storia del Club, utilizzate nelle stagioni 1968/1969 e 1975/1976, unendo così tutta la tecnologia Pro Kombat all’identità e alla storia della squadra. Con un design classico ed essenziale, il kit richiama e omaggia la città di Firenze e il suo storico stemma – il giglio rosso su sfondo bianco – e si ispira a due iconiche maglie Away che hanno visto il Club vincere il suo secondo scudetto nel 1968/1969 e la Coppa Italo Inglese nella stagione 1975/1976.

Gli elementi caratterizzanti sono il colletto a V e lo stemma sul petto che raffigura, nel tradizionale colore rosso, il solo giglio stilizzato che è oggi parte del marchio del Club. Sul fronte della maglia compare anche il logo dello sponsor tecnico e dello sponsor di maglia, mentre sulle maniche è presente il logo Kappa Omini.

Tutti gli elementi sono in colore rosso su tessuto bianco. La texture è un all-over che si ripete sul fronte corpo, maniche e pannello posteriore creando un effetto a trame diagonali tono su tono, favorendo la visione dei riflessi di luce sulla maglia. Sul retro-colletto, lato esterno, si trova la scritta FIORENTINA, sul lato interno del colletto, invece, continuano a campeggiare i 13 gigli: 12 in omaggio al dodicesimo uomo, uno di colore diverso per Davide Astori, l’indimenticato capitano.

A livello tecnico, la Kappa Kombat Pro 2025 è ulteriormente perfezionata nei suoi tessuti ultraleggeri e nelle cuciture in nylon stretch per garantire massimo comfort ed elasticità. La Tecnologia Hydroway Protection assicura alta traspirabilità e un rilascio efficace del calore corporeo. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle. Per la stagione 2024/2025, Kappa continuerà così a fornire l’equipaggiamento tecnico-sportivo in campo alla Fiorentina. Invece gli altri marchi dell’azienda madre BasicNet, che comprendono Robe di Kappa®, K-Way®, Superga®, Briko® e Sebago®, forniranno al Club abbigliamento e calzature di rappresentanza. La nuova maglia sarà acquistabile a partire da martedì 9 luglio negli store fisici Fiorentina, in selezionati negozi Robe di Kappa®, su kappa.com e fiorentinastore.com".