Due anni dalla morte di Joe Barone. La Fiorentina lo ricorda: "Per sempre con noi"

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19 marzo 2024, 19 marzo 2026. Oggi ricorrono i due anni dalla scomparsa di Joe Barone, Dg della Fiorentina e figura chiave dei primi anni di presidenza di Rocco Commisso, di cui era stretto collaboratore. Il braccio destro del Presidente, scomparso anche lui recentemente, è stato fondamentale soprattutto nel progetto Viola Park ed era presenza fissa a Firenze e a fianco alla squadra.

Proprio lì, con la squadra, era il 17 marzo 2024: poche ore prima di un Atalanta-Fiorentina di campionato il malore accusato nella sua stanza, la corsa all'Ospedale San Raffaele di Milano, il conseguente rinvio della partita e poi la visita dei calciatori di Vincenzo Italiano; due giorni di speranze sempre più sottili, fino all'annuncio della morte il 19 marzo, con i funerali tenuti successivamente negli Stati Uniti, con messa speciale e veglia al Viola Park. Il 19 marzo quindi non può essere un giorno come un altro per questa proprietà: e la Fiorentina ha deciso di ricordare Barone attraverso un video pubblicato poco fa sui social. Un semplice messaggio, poi, sempre sui social: "Joe sempre con noi":