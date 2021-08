LUKAKU, Diktat Inter: si chiude entro domenica o salta

Simone Inzaghi ha preso la notizia che l’Inter potrebbe cedere Romelu Lukaku con amarezza. Ne scrive Tuttosport: il tecnico della Lazio spera ancora che il centravanti belga possa rimanere ai suoi ordini, anche perché è convinto che Big Rom possa migliorare ancora. A scanso di equivoci, Inzaghi non penserebbe alle dimissioni, ma si butterebbe con ancora più orgoglio nell’avventura pur senza Lukaku. L’Inter avrebbe anche fissato una deadline per chiudere la questione: o si fa entro il weekend, o da lunedì in poi non verrà presa più in considerazione alcuna offerta per il giocatore.