LUCCHESI, Fiorentina non rischia la retrocessione

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, ha parlato cosi dell’attuale situazione in casa viola: “La Fiorentina non rischia la retrocessione. La stagione è stata negativa soprattutto per il blasone di Firenze e della Fiorentina. L’unica speranza è arrivare presto alla fine della stagione e riprogrammare tutto. Speriamo sia la volta buona, anche perché sono stati due anni negativi. Chi indossa la maglia della Fiorentina deve capire che indossa una maglia che hanno avuto campioni. Per giocare a Firenze bisogna essere bravi giocatori e saper reggere certe maglie”.