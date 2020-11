LUCARELLI, Commisso è cauto, ma investe. Cutrone...

L'attuale tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli ha parlato a Zona Mista su RTV38: "Con l'arrivo di Commisso è iniziato un nuovo di percorso che ha bisogno di tempo. Mi sembra molto sveglio facendo investimenti giusti, già sul centro sportivo, i prossimi saranno sullo stadio. Sul mercato è partito molto cauto andando su giocatori dall'usato garantito prendendosi del tempo per capire come funziona il calcio è qui. Il centro sportivo negli anni può essere molto funzionale per iniziare un percorso di prospettiva stile Atalanta. Seguo sempre la Fiorentina con affetto. L'impressione che ho di Commisso è che non voglia fare il passo più lungo della gamba. Attacco? A venti anni è molto difficile tenere il peso dell'attacco. Noi attaccanti maturiamo sempre più tardi. Sono pochi i centravanti che segnano già da giovani. Cutrone è un profilo che a breve, per una società come la Fiorentina, può calzare a pennello. Ma la mia domanda è: c'è un attaccante in Europa che decida di venire a Firenze e che garantisca 20 gol?".