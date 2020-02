LOVISA SR, Felice per mio figlio Alex: ringrazio i viola

Un particolare mercoledì in casa Lovisa, dove il calcio è una questione di famiglia. Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, ha potuto assistere ieri alle gesta del figlio minore Alessandro Lovisa, che con la Fiorentina Primavera, dopo aver battuto i coetanei della Juventus anche con un suo gol, ha raggiunto la finale di Coppa Italia di categoria: "Sono davvero molto felice - ha dichiarato il patron del Pordenone a Tuttomercatoweb.com -, non solo per il gol siglato ieri, ma anche per la crescita che Alessandro sta mostrando. E' un centrocampista con caratteristiche particolari, è sempre in area e ha sviluppato il vizietto del gol, ne ha già siglati cinque in stagione, e sto notando che adesso tocca molti palloni sprecandone pochissimi. Dispiace per i due mesi di stop dovuti all'infortunio, ma si sta riprendendo bene, e per tutto questo ringrazio la Fiorentina: è un ambiente dove si trova molto bene, e anche la città gli piace molto, tanto che se prima tornava poco a casa, adesso non torna praticamente mai (ride, ndr). Spero di vederlo presto anche in prima squadra, sarebbe bellissimo".