Lotito non ci sta e precisa: "Le voci che mi vorrebbero malato sono totalmente false"

Claudio Lotito non ci sta e intende fare chiarezza. Il presidente della Lazio, tramite una nota ufficiale diffusa dai canali del club biancoceleste, ha preso posizione circa le voci di questi giorni che lo vorrebbero alle prese con una malattia. Voci che il patron capitolino ha voluto prontamente smentire attraverso il successivo comunicato:

"In relazione ad alcune notizie circolate nelle ultime ore, desidero precisare quanto segue.

Le voci che mi vorrebbero malato sono totalmente false e prive di ogni fondamento.

Per quanto riguarda le telefonate rese pubbliche, si tratta di conversazioni private diffuse senza alcuna autorizzazione. Ho dato mandato ai miei legali di rivolgersi al Garante della Privacy e all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei miei diritti.

È evidente come tali notizie, artefatte e prive di verità, abbiano il solo scopo di destabilizzare l’ambiente e l’immagine della S.S. Lazio, società quotata in Borsa e quindi sottoposta a regole di massima trasparenza e responsabilità.

Sono felice di confermare ai nostri tifosi che continuerò ancora a lungo a guidare la S.S. Lazio con la stessa determinazione e lo stesso senso di responsabilità che mi hanno sempre contraddistinto, continuando in una gestione solida che porterà il Club a operare con forza e stabilità per altri 125 anni di storia".