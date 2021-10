LOPEZ, Viola sta riprendendo posizione che merita

A Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, è intervenuto Fabio Lopez, allenatore che vanta diverse esperienze all’estero, per parlare dell’attualità calcistica, a cominciare dal Napoli capolista: “C’è stato qualche ricambio, ma il Napoli è ordinato, solido, concreto, lineare, logico nelle giocate. I giocatori sono informati su ciò che devono fare in campo. Nel minutaggio, fanno più gol tra il 30’ e il 45’ del primo tempo, e poi tra il 45’ e il 60’, ciò significa che c’è una concentrazione lunga fino alla fine del tempo e un’entrata in campo con una mentalità che segue il finale del primo tempo. Stanno facendo un grande lavoro”.

Italiano come può prendere la scelta di Vlahovic di non rinnovare?

“L’allenatore in questi casi ha poco da pensare. Dovranno trovare un sostituto, ma la Fiorentina sembra un’altra squadra rispetto allo scorso campionato, si sta riprendendo la posizione che storicamente merita. Quando manca un centravanti di ruolo, è difficile cambiare tatticamente”.