LONGO, Belotti? Fatico a vederlo lontano dal Toro

A margine dell'evento Football Moments Padel Tour, in corso a Forte dei Marmi, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb l'allenatore dell'Alessandria Moreno Longo. Che ha aperto però parlando del futuro di Andrea Belotti, sempre nelle idee della Foio Mi sembra strana l'attesa sul suo futuro, per come conosco io Andrea fatico a vederlo lontano dal Torino, ma il mercato può metterti in difficoltà, e solo lui saprà fare la sua scelta, le motivazioni fanno la differenza: il club, però, sta facendo di tutto per trattenerlo. E rimanere il simbolo di un club è sempre bello".