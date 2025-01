Longhi sicuro: "Zaniolo talento: in viola tornerà ai suoi livelli"

Lo storico giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi è intervenuto su Radio Sportiva, discutendo delle possibili trattative in entrata e uscita per la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Comuzzo? Il Napoli ha più necessità di rinforzare la difesa centrale piuttosto che l’attacco. Serve un giocatore che possa rimanere per molto tempo, considerando i problemi fisici di Buongiorno. Sulle corsie esterne, con Neres e Politano, il Napoli è comunque ben coperto.

Zaniolo? Non dimentichiamoci che il direttore sportivo della Fiorentina, Pradè, conosce molto bene Zaniolo e sembra credere molto nelle sue qualità". Longhi ha poi aggiunto: "Non bisogna dimenticare quello che Zaniolo è stato, nonostante i gravi infortuni che ha subito. La Fiorentina è convinta di poterlo aiutare a tornare ai suoi livelli migliori. Rimane un talento da affinare, e l’obiettivo è farlo brillare di nuovo".