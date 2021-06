LONGHI, Gattuso come Conte, cortocircuito su...

Il giornalista Bruno Longhi nel suo intervento a TMW Radio ha parlato anche della rottura Gattuso-Fiorentina: "E' simile a quella di Conte. Sperava in giocatori per essere più competitivi, per riconquistare lo scudetto e fare bene in Champions. Gattuso evidentemente ha accettato perché aveva avuto promesse di un piano di rafforzamento. Poi c'è l'insofferenza del suo procuratore Mendes e si è creato un cortocircuito sui giocatori da portare o sul costo degli stessi. Un allenatore per far bene pretende un parco giocatori necessario per raggiungere i suoi obiettivi. Se queste premesse vengono a cadere, può accadere che tutto quello che è stato scritto venga buttato in un cestino. I successori? Garcia ha un biglietto da visita importante, Ranieri è una garanzia. Loro due sono i profili in vantaggio. Liverani ha avuto delle difficoltà, Mazzarri rimane un punto di domanda".