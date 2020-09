LIVORNO, Il neo patron Navarra: "Voglia di fare bene"

Il neo presidente del Livorno Rossettano Navarra ha parlato dopo la firma sul passaggio di proprietà del club amaranto sui canali ufficiali dello stesso: "Firmato l’atto che ha ufficializzato il mio ingresso alla presidenza della società amaranto, ho iniziato subito a lavorare per il Livorno. Sono orgoglioso del mio incarico, ringrazio Spinelli che ha fatto tanto per questa squadra. Ho un progetto ambizioso, ma ho anche alle spalle 12 anni nel mondo del calcio e quindi non voglio esaltarmi più di tanto. La città ha delle aspettative che non vanno sottovalutate. Ho voglia di fare bene, cercando di fare il massimo con un programma triennale”.