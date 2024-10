LIVERANI, Coppia Kean-Gudmundsson da 25 gol

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Lecce-Fiorentina è una delle partite del cuore di Fabio Liverani: protagonista da calciatore in maglia viola e da tecnico di un'indimenticabile scalata coi salentini - due promozioni di fila, dalla C alla A, - l'ex centrocampista ha raccontato le emozioni di una sfida speciale e fatto le carte alle due squadre. Queste le sue parole a la Nazione: "Per quanto riguarda la Fiorentina, la vittoria sui rossoneri è pesante, ha fatto morale e classifica ma è più che evidente che l’allenatore stia ancora ricercando la fisionomia della sua squadra. L’idea iniziale del 3-4-2-1 è stata per il momento accantonata in favore di un 4-2-3-1 che a me personalmente piace di più".

Si rivede in Adli?

"No, abbiamo caratteristiche diverse. Lui non è un regista come lo ero io. Yacine abbina le due fasi al meglio, è un giocatore di temperamento. E poi fa pure qualche gol...".

Quelli che i tifosi sperano possano fare Kean e Gudmundsson: secondo lei, quanti?

"Sparo un numero: 25 in totale, contando sia il campionato che le coppe. Ce la possono fare. Kean a me è sempre piaciuto e penso che a Firenze abbia trovato l’ambiente ideale per esprimersi al meglio con continuità: può essere quel bomber tanto agognato che manca dai tempi di Vlahovic".