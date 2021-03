LITUANIA-ITALIA, Prima Sensi poi Immobile: è 0-2

Tanta sofferenza contro la Lituania, ma Sensi cambia la partita. Immobile segna all'ultimo. L'Italia vince 2-0 dopo un primo tempo non facile in cui la Lituania, seppur con i propri limiti, riesce a rimanere sullo 0-0 per quarantacinque minuti, con qualche alzata di testa. Nel secondo tempo si sblocca la gara grazie al gol del neo entrato Sensi. Dopo aver sbagliato ogni occasione possibile per raddoppiare gli azzurri chiudono la gara al novantesimo : calcio di rigore concesso per un calcione, Immobile incrocia perfettamente e firma il 2-0 finale.