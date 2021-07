LIROLA, Troppe difficoltà: il Marsiglia vira su Wass

Tra gli obiettivi dell'Olympique Marsiglia per la fascia destra, come noto, c'è Pol Lirola. Il terzino spagnolo, dal futuro viola ancora incerto, non è però l'unico obiettivo dei francesi: secondo quanto riportato dall'edizione valenciana del quotidiano sportivo ElDesmarque infatti, date le difficoltà riscontrate nel chiudere in tempi brevi la trattativa per il classe '97, l'OM avrebbe messo nel mirino Daniel Wass, in scadenza nel 2022 col Valencia.