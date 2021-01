LIROLA, Si presenta all'OM: "Mi piace l'attacco. FR7..."

Giornata di presentazioni come nuovo calciatore del Marsiglia per il laterale spagnolo Pol Lirola, arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina: "È successo tutto molto velocemente col Marsiglia. Per ora ho avuto poco tempo per incontrare i miei compagni di squadra, ma il mio connazionale Álvaro González mi sta aiutando a inserirmi".

Qual è il suo ruolo?

"Personalmente mi piace più attaccare che difendere, penso di poter aiutare una squadra che si basa molto sul possesso palla come questa. In Italia ho imparato molto a livello difensivo perché giocavo troppo alto, devo migliorare in questo aspetto. So che l'OM è un grande club, con una storia importante sia in Francia che in Europa".

Un consiglio gliel'ha dato Ribery?

"Franck è un ottimo amico, e l'anno e mezzo passato con lui mi è servito perché è un grande giocatore. Abbiamo parlato del Marisglia e mi ha detto che qua ci sono dei tifosi eccezionali".