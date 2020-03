LIROLA, Mi ispiro a Carvajal. Ribery e Castro...

Pol Lirola, terzino della Fiorentina, ha parlato alla pagina Instagram "sOSFantacalcio": "Con la squadra abbiamo una lega di Fantacalcio tutta nostra ma io non ho fatto un bel mercato. Al momento Castrovilli è primo in classifica. Il Fantacalcio in Spagna non è sentito come in Italia. Qua ho capito subito, fin dal primo anno, che il Fantacalcio in Serie A è seguito da quasi tutti i tifosi. Quando gioco contro una squadra non schiero mai i calciatori che ho. Ribery è bravissimo. Ci sta vicino e sembra che giochiamo insieme da sempre. Ti aiuta e ti consiglia sempre benissimo ed è facilissimo giocare con lui. Anche fuori dal campo, dal primo giorno, è sempre stato carino e gentile con tutti noi. Castrovilli? Inizialmente nessuno parlava di lui ma poi ha fatto delle prestazioni fantastiche. Non mi aspettavo nemmeno io una stagione così di Gaetano. Secondo me se continua a lavorare come sta facendo arriverà agli alti livelli. Allenamenti? Faccio quello che posso da casa ma non possiamo uscire perché siamo tutti in quarantena. Avevamo ripreso fiducia in campionato e ora dopo la sosta vedremo come andrà. I giocatori più forti con cui ho giocato sono Berardi, Acerbi e anche alla Juventus c'erano tantissimi campioni. Milenkovic è già pronto per una grande squadra e ha delle qualità straordinarie. I miei compagni stanno tutti bene. Mi ispiro a Carvajal ma quando ci giocai contro mi colpì Daniel Alves. Con Iachini mi trovo molto bene".