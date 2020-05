LIROLA, Maglia viola all'asta per aiutare la Catalogna

Il feeling tra i tifosi della Fiorentina e Pol Lirola dopo il gol all'Atalanta in Coppa Italia e le prestazioni convincenti sotto la guida di Iachini è aumentato sempre di più. L'esterno viola però ha dimostrato più volte di essere anche un ragazzo sensibile a quello che accade intorno a lui. Non ultima la bella iniziativa intrapresa su Instagram dove ha spiegato così la foto pubblicata mentre era in campo contro i bergamaschi: "La maglia che ho indossato in questa partita contro l'Atalanta può essere tua donando almeno 5€ e insieme possiamo aiutare a combattere il Coronavirus! Ho deciso di aiutare i Consorci Sanitari del Maresme (Mataró) in Catalogna".