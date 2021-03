Disavventura per Pol Lirola. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, l'ex terzino viola è stato denunciato dalle forze dell'ordine per aver organizzato un festino con 33 partecipanti a Badalona, in Catalogna. Al party avrebbe partecipato anche il compagno di squadra al Marsiglia, Leonardo Balerdi.