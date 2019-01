LEPA, Presenta Zurkowski: "Corre e tira bene da fuori"

Marcin Lepa, giornalista polacco, ha tracciato un profilo di Szymon Zurkowski, prossimo centrocampista della Fiorentina da giugno, nel corso di un'intervista a FootBola.it: "Può giocare in tutto il centrocampo, anche dietro le punte. Ha grande forza fisica nonostante i suoi 21 anni, ama correre, è molto continuo durante la partita ed è molto importante perché all’età sua i calciatori hanno ancora margini di miglioramento fisico. Ma lui ama correre, non ha paura dei contrasti, ha una buona tecnica, calcia bene da fuori e può ancora crescere. Tutte buone doti per un centrocampista offensivo. Zurkowski è un giocatore completamente differente da Wolski: questo era più regista, più un centrocampista che tenta di farsi vedere e cercare il compagno vicino, purtroppo in Italia non ha trovato spazio per questioni fisiche e non ha dimostrato le sue doti. Zurkowski è più veloce e più forte fisicamente, non gli piace toccare la palla tanto quanto Wolski, ma ama correre, lottare, tirare ed è più rapido nelle sue decisioni".