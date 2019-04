LEONARDI, Possibile recupero coi viola il 7/3

Anche il Parma, per bocca del presidente Ghirardi e del dg Leonardi, ha tentato di spiegare il rinvio del match con la Fiorentina, che sarebbe dovuto andare in scena oggi.

Ghirardi: ''Il tempo non è dei migliori ma soprattutto è instabile. C'è stata una nevicata la notte scorsa a Parma e anche stamattina le previsioni non sono buone. Per noi si tratta del secondo rinvio nel giro di due settimane, non giocare ci dispiace molto. Siamo carichi, arriviamo da risultati positivi, mister Donadoni ha portato energia positiva. Hernan è uno di noi, il saluto ci sarà comunque, è un grande uomo oltre che un grande campione."

Leonardi: "Le previsioni meteo non danno miglioramenti, ma la preoccupazione più grande è data dal gelo e dal ghiaccio che si è depositato sugli spalti e questo potrebbe causare problemi agli spettatori. Dopo quanto è accaduto con la Juventus posso dire che è stata una decisione presa per tempo, anche se quella fu una circostanza particolare perchè aveva iniziato a nevicare con insistenza solo in giornata e dopo le ore 17. Per quel che ci riguarda possiamo garantire che abbiamo fatto tutto il possibile. Speravamo di giocare ma tutti gli sforzi fatti si sono rivelati vani. Posso dirvi che la data possibile per il recupero con la Fiorentina sia quella del 7 Marzo alle 18.30."