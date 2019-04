LEONARDI, Grazie ma non vado via da Parma

Dopo le parole di Ghirardi di stima sul suo dirigente, l'ad del Parma Pietro Leonardi, ospite in diretta negli studi di Tv Parma, ha per la prima volta escluso un suo ingaggio da parte della Fiorentina, questo dopo i no-comment dei giorni scorsi.

"Non avevo detto nulla perché sapevo delle parole di stima che avrebbe espresso Ghirardi a livello nazionale. Parole che mi hanno fatto un immenso piacere. Dopo aver sistemato le problematiche della serie B non vado via proprio sul più bello. In tempi non sospetti avevo detto che non sarei andato via da perdente: voglio togliermi delle soddisfazioni con il Parma e con questa proprietà e con questo allenatore sono convinto di riuscirci".