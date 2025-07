Leicester-Fiorentina sarà una sfida tra bosniaci: Dzeko ritrova Begovic

vedi letture

Il Leicester City ha annunciato l’ingaggio del portiere bosniaco Asmir Begovic, che arriva con un contratto annuale, subordinato all’approvazione della lega. Il 38enne, con una carriera ricca di esperienza internazionale e in Premier League, rappresenta un’aggiunta di grande valore per le Foxes.

Begović, che vanta 63 presenze con la Nazionale della Bosnia ed Erzegovina, ha giocato la scorsa stagione all’Everton, mentre nel 2023/24 ha collezionato ben 46 presenze in tutte le competizioni con il Queens Park Rangers, dove ha lavorato sotto la guida di Martí Cifuentes, attuale allenatore del Leicester.

"È un grande onore essere qui. Sono davvero entusiasta e non vedo l’ora di iniziare", ha dichiarato Begović a LCFC.com. "Non capita tutti i giorni che un club di questo livello ti contatti. Spero che potremo vivere una stagione emozionante e riportare il Leicester dove merita di stare". Nel corso della sua lunga carriera in Inghilterra, Begović ha vestito le maglie di Portsmouth, Stoke City, Chelsea e Bournemouth, totalizzando 256 presenze in Premier League. Ora è pronto a mettere la sua esperienza al servizio del Leicester, che punta a ritornare ai vertici del calcio inglese. Begović si unirà subito ai nuovi compagni in vista dell’ultima amichevole pre-campionato contro la Fiorentina, in programma domenica 3 agosto al King Power Stadium. La sfida coi viola sarà un'occasione per vedere Begovic impegnato contro Edin Dzeko, suo compagno di tante battaglie in Nazionale bosniaca.