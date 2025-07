Alla fine Piccoli può andar via da Cagliari: su di lui due club europei

Era stato un obiettivo di mercato della Fiorentina quando ancora non era certa la permanenza di Moise Kean, adesso per Roberto Piccoli si apre un'asta internazionale. Lo riporta Tuttomercatoweb.com: per il centravanti classe 2001 del Cagliari infatti si stanno muovendo due club europei: uno è il West Ham, fortemente interessato all’attaccante italiano. Il club inglese ha accelerato, e in questa fase sembra aver superato il Benfica, altro club estero sulle tracce di Piccoli.

Nella scorsa stagione in rossoblù, Piccoli, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e approdato al Cagliari nel 2024 prima in prestito e poi a titolo definitivo per circa 12,5 milioni di euro, ha disputato 40 partite considerando tutte le competizioni, con 11 gol all’attivo di cui 10 nel campionato di Serie A.