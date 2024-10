LEGROTTAGLIE, Bremer tornerà come prima. La Juve...

FirenzeViola.it

Infortunatosi nel match di ieri sera tra Lipsia e Juventus, Gleison Bremer salterà gran parte di questa stagione. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto un altro ex Juve, Nicola Legrottaglie, che ha spiegato così la situazione in casa bianconera dopo l'infortunio del brasiliano: "Si alterneranno; Motta ha dimostrato di avere grande fiducia in tutta la rosa. Adatterà i singoli agli attaccanti avversari, a seconda di come impostano gli altri o di come vorrà approcciarsi al match. Per lui, anche un terzino può fare il centrale".

E poi, sulla possibilità che Bremer non torni come prima dopo l'infortunio, ha aggiunto: "Ormai non vedo questa problematica. Bremer è ben strutturato, non credo avrà problemi; è un ragazzo serio e professionale, gli auguro il meglio possibile".