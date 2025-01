FirenzeViola.it

Oggi all'assemblea elettiva della serie A 17 club su 20 (3 schede bianche) hanno confermato Lugi de Siervo amministratore delegato della Lega stessa. Come detto, 17 i voti in favore - sei in più del quorum fissato a 11 - con tre schede bianche. Per lui si tratta del terzo mandato dopo l'elezione nel 2018 e la rielezione nel 2021.