LEGA, Pd parla di stadio senza andare nei dettagli

Questo il comunicato stampa di questo pomeriggio pubblicato sul sito del Comune di Firenze e che vede un attacco sullo Stadio Franchi da parte del Capogruppo Lega in Palazzo Vecchio Guglielmo Mossuto, e del Capogruppo Lega al Quartiere 2 Stefano Nencioni: "Notiamo che in quest’ultimo periodo da parte della maggioranza Pd si parla tanto di stadio senza però andare mai nel dettaglio delle informazioni per quanto concerne il cronoprogramma del restyling del Franchi. Si percepisce un certo timore quando si alzano le prime domande: quanto dureranno cantieri? Quali i disagi per i residenti ed i commercianti della zona? Quanti e quali posti auto saranno tolti alla popolazione residente? Domande cui oggi nessuno in Giunta sa rispondere in modo preciso”.

“Ricordiamo che il primo lotto dei lavori fino a maggio 2025 interverrà su Curva Fiesole e parte di Maratona e Tribuna. Ancora oggi con il prolungamento dei lavori ben oltre 2026, non conosciamo come cambierà la vita dei residenti nelle strade limitrofe allo Stadio. Cosa aspetta il Sindaco ed il Presidente di Quartiere 2 ad informare bene i cittadini?”.

“Chiediamo pertanto come Lega una data per un Consiglio di Quartiere 2 a tema “stadio”, per consentire all’amministrazione di incontrare i cittadini ed ascoltare le loro istanze. Vogliamo però una data ravvicinata in modo da definire sin dall'inizio un “metodo” che consenta alle famiglie della zona stadio di conoscere bene il loro destino”.