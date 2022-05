LEGA A, Manca intesa su indice di liquidità: l'ipotesi...

La FIGC ha previsto come criterio di ammissione ai campionati per la prossima stagione l'indice di liquidità. La Gazzetta dello Sport riporta di un nuovo scontro con la Lega Serie A che ieri, durante l'assemblea dei 20 club del campionato, ha ribadito la sua posizione unitaria. In Consiglio Federale oggi la Lega tenterà di mediare ancora, proponendo di rinviare di un anno l'entrata in vigore, ma il tutto è difficile perché Gravina pare irremovibile. Resta da capire cosa faranno le società di Serie A: c'è l'ipotesi di sciopero "burocratico", nel senso che i club starebbero pensando di non consegnare i documenti per l'iscrizione.