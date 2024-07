LECCE, Difficile Neumann per il post Pongracic: il punto

FirenzeViola.it

Non sarà facile per il Lecce mettere le mani su Phil Neumann, difensore dell'Hannover 96 tra i primi nomi individuati da Pantaleo Corvino per sostituire Marin Pongracic, centrale a un passo dalla Fiorentina per 15 milioni di euro più bonus. Secondo quanto raccolto da Sky Deustchland, nelle ultime ore il Birmingham City ha presentato un'offerta ufficiale da 4 milioni di euro per il cartellino dopo aver raggiunto una intesa di massima col calciatore: secco no della società di Bundesliga, nonostante un solo altro anno di contratto.