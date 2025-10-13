Leao corre verso la Fiorentina: nel pomeriggio già atteso a Milanello

© foto di www.imagephotoagency.it
di Redazione FV

Leao brucia le tappe. Il portoghese, reduce dagli impegni in Nazionale, è già atteso nel pomeriggio a Milanello dal tecnico Massimiliano Allegri. Dopo aver giocato una buona parte della seconda frazione di gioco nel primo impegno contro l'Irlanda, vinta dalla nazionale iberica grazie al gol nel recupero di Ruben Neves, l'attaccante rossonero - come riportato da Sportitalia - in accordo con la Federazione portoghese e il Milan, ha rinunciato alla convocazione contro l'Ungheria e ha lasciato il ritiro per preparare al meglio la partita di domenica sera contro la Fiorentina di Stefano Pioli.